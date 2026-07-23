Михаил Ефремов проигнорировал юбилей Ивана Охлобыстина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Коллеги были близки много лет.

На праздновании 60-летия Ивана Охлобыстина, которое прошло накануне, отсутствовал близкий друг актера — заслуженный артист России Михаил Ефремов, сообщило издание 7Дней.ru. Дочь именинника Евдокия показала в социальных сетях, как отец танцует на празднике под живую музыку, но среди гостей не оказалось коллеги по цеху.

Ранее Охлобыстин регулярно навещал друга в колонии и выступал за его досрочное освобождение по состоянию здоровья. Их общение прекратилось после того, как Ефремов вышел на свободу. Сам Охлобыстин объяснял это тем, что Ефремов пережил тяжелые события и ему нужно время на адаптацию, поэтому, по его словам, он не навязывает встречи, ожидая инициативы от самого актера.

Тем временем Ефремов получил первую роль в большом кино после колонии — в комедийной драме «Отец. Еще отец» с бюджетом 130 миллионов рублей, где сыграют также Адам Кумаев и Аня Чиповская.

Смогут ли Ефремов и Охлобыстин восстановить отношения — вопрос остается открытым.

Напомним, в 2020 году Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина погиб, суд приговорил артиста к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезда сериала «Интерны» готовится к юбилею.

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