Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

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Министерство обыграло кадровые перестановки фразой из киносериала «Место встречи изменить нельзя».

Министерство обороны России отреагировало на назначение нового главнокомандующего ВСУ цитатой из советского киносериала «Место встречи изменить нельзя». Соответствующий пост появился в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС.

В публикации Минобороны РФ обыграло знаменитую реплику начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова, изменив ее под фамилию нового главкома.

«А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!» — отмечается в сообщении.

Назначение Драпатого совпало с освобождением российскими военными населенного пункта Белицкое в ДНР. Именно эту новость Минобороны РФ сопроводило ироничной цитатой из советского киносериала.

Указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал 22 июля. До этого он занимал пост командующего Объединенными силами украинской армии.

На должности главнокомандующего он сменил Александра Сырского, который был отправлен в отставку на фоне массовых протестов и проблем со снабжением украинских войск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена нового главкома ВСУ, Юлия, в 2019 году публиковала в соцсетях насмешки в адрес Владимира Зеленского во время президентских выборов.

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