Приставы опечатали здание скандальной Французской школы в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее в учреждении уже находили учебники с флагами ЛГБТ* и рекламу виски.

Новый скандал сегодня разгорелся вокруг Французской школы Петербурга. Туда пришли приставы. Они опечатали здание из-за нарушений пожарной безопасности. Но это далеко не единственный вопрос к заведению, которое проповедует европейские ценности. В учебниках раньше находили откровенные иллюстрации и рекламу алкоголя. Тут суды еще идут.

В школу сегодня отправился и корреспондент «Известий» Даниил Ланков. Но урок французского не удался.

— Просто выйдите.

— Вы продолжаете учить по тем же самым материалам?

— Я вам ничего не смогу ответить.

Хранительница тайных знаний — не иначе. Это директор петербургской Французской школы — Юлия Посевкина — выгоняет съемочную группу.

Ожидая такого нетеплого приема, судебные приставы приехали сюда в полной экипировке. Поводом для визита послужило решение суда, который постановил закрыть учреждение из-за нарушения пожарной безопасности.

Это та самая школа, где ранее среди учебных материалов нашли «европейские ценности»: на страницах учебника — голые пожилые люди в музее, позирует полностью обнаженная женщина, здесь же — флаги запрещенного экстремистского ЛГБТ*. На таком фоне реклама виски в детском учебном пособии уже и не кажется такой пугающей.

Всю литературу тогда изъяли. Руководство было против, мол, аккредитованные издания.

— Кто аккредитовал литературу, по которой вы учите детей?

— Я не буду вам отвечать ничего. Зачем? Нам это выгодно? Нет.

— А вы только о выгоде думаете?

— Я думаю только о детях, до свидания.

К слову о выгоде: годовое обучение ребенка здесь стоит 700 тысяч рублей. Школа с учителями-носителями французского обещает воспитать «граждан мира, уверенных в себе, толерантных» — примеры все видели на страницах учебников. «Выпускники с легкостью поступают в европейские вузы» — гласят рекламные буклеты.

Проблемы в школе начались в прошлом году. Сначала ученик в столовой отравился. Пошли проверки, которые выявили нарушения: и СанПиНа, и пожарных правил. Несмотря на солидные суммы от родителей, школа выполнять требования закона не стала. И работать продолжила. При этом еще и накопив долгов по налогам на полмиллиона рублей.

Судя по объявлениям, здесь недавно завершился летний лагерь — плотная программа на весь день. Сейчас и дети, и преподаватели на каникулах, а уже с первого сентября школа как минимум планировала вновь начать работать.

Не начнет. Приставы опечатали помещения. Руководство школы обещало тоже подать в суд и отстоять право учить детей. К слову, юридически это учреждение дополнительного образования, а не школа в привычном смысле слова. То есть и нормы не такие строгие. Но этот храм сомнительной науки в самом центре Петербурга теперь, по всей видимости, откроется не скоро.

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* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.