«Все в порядке»: новой владелице квартиры Долиной удалось разблокировать счета

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Причиной ограничения доступа по операциям стала техническая ошибка.

Счета предпринимательницы Полины Лурье, купившей квартиру народной артистки России Ларисы Долиной, разблокировали. Об этом она сообщила в разговоре с 5-tv.ru.

«Я в конце декабря наконец смогла прописаться в свою квартиру. А когда ты меняешь прописку, то меняется и налоговая, поэтому, к сожалению, декларация была направлена не в ту налоговую. Но я направила повторно. Так что все счета разблокированы, все в порядке», — рассказала она.

Разблокировать счета удалось весьма быстро, так как это обычная техническая ситуация. Если документ подан не вовремя или ошибочно направлен не в то подразделение, то подобные процедуры занимают от одного до трех дней.

Лурье также опровергла появившуюся информацию о том, что собирается продать квартиру. Сейчас, по ее словам, она живет за городом вместе с детьми, поскольку у них летние каникулы. В самой квартире в это время продолжается ремонт.

«Ремонт — штука не самая легкая. Много сложностей», — добавила предпринимательница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Федеральная налоговая служба 6 июля ограничила операции по счетам Лурье.

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