Ради безопасности: работа терминала КТК Казахстана в Черном море приостановлена

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Подобные ограничения повлекли за собой корректировку добычи нефти.

Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстана в Черном море приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики в своем Telegram-канале.

«В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что все производственные и технические объекты исправны и работают в штатном режиме. После нормализации обстановки перегрузка топлива будет возобновлена.

Введенные ограничения повлекли за собой и корректировку суточного уровня добычи «черного золота», а значит, и временное снижение объемов добычи. Все это необходимо для обеспечения стабильности производственных процессов и носит технологический характер.

Также в министерстве отметили, что ведомство находится на связи с руководством КТК, судовладельцами, грузоотправителями и другими профильными организациями. Кроме того, проводятся консультации для того, чтобы найти решение по обеспечению безопасного судоходства и возобновлению стабильного экспорта нефти из Казахстана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три танкера в КТК в Черном море были атакованы беспилотниками. По двум из них ударили 19 июля, а по третьему — 20 июля.

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