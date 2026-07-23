Путин: Россия самостоятельно выпускает сырье для вооружений

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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На встрече с членами Совета безопасности президент обсудил вопросы, связанные с дальнейшей работой профильных предприятий.

Россия самостоятельно производит материалы, комплектующие и сырье, необходимые для серийного выпуска новых и модернизации существующих образцов вооружений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Как известно, Россия одна из немногих стран, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что совещания важны для координации действий всех ведомств и эффективного обеспечения производства.

После вступительного слова Владимир Путин передал слово министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) одним из ключевых направлений для России. Тогда Владимир Путин отметил, что АТР имеет для страны важное экономическое и политическое значение.

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