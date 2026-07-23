СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело возбудили после нападения собаки на трехлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области в мессенджере МАКС.

«По поручению руководства Следственного управления СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в деревне Коккорево. В результате нападения собаки различные травмы получил трехлетний ребенок. Пострадал и его отец, который пытался защитить сына.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также выяснить причины и условия, которые могли привести к случившемуся.

Ранее мать мальчика рассказала 5-tv.ru, что бультерьер напал на семью, когда отец с ребенком возвращались домой после прогулки со своей собакой. По ее словам, животное схватило ребенка за ноги и вырвало его из рук мужчины. Отец пытался отбить сына, но пес успел нанести мальчику несколько рваных ран.

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