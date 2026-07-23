Дрожжина бьется за имущество Баталовой: что ей придется доказать по закону

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Ранее артистка потребовала от дочери актера 13 миллионов рублей за якобы незаконно купленную недвижимость.

Актрисе Наталье Дрожжиной предстоит доказать, что она действительно имеет право на имущество дочери народного артиста СССР Алексея Баталова Марии. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал обстоятельства спора в беседе с 5-tv.ru.

Ранее Дрожжина подала гражданский иск к Марии Баталовой. Она заявила, что семья последней якобы незаконно купила для нее недвижимость за счет ее, Дрожжиной, личных денег. Речь идет о статье Гражданского кодекса РФ «Неосновательное обогащение», подчеркнул Жорин.

Сама Наталья и ее супруг, юрист Михаил Цивин, имели доверенность на распоряжение частью имущества семьи Баталовых. Они хотели вложить средства Марии и ее матери в покупку другой недвижимости.

Теперь Дрожжиной предстоит также доказать, что имущество действительно было приобретено незаконно, заявил Жорин.

«Истцу предстоит доказать источник денежных средств, отсутствие законного основания для их передачи и все обстоятельства, на которых основаны исковые требования», — сказал он.

Что до упомянутой доверенности, она еще не доказывает, что у Натальи действительно были права на спорное имущество, отметил адвокат. Не означает она и то, что Мария якобы обязана это имущество отдать.

К сама Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин ранее были фигурантами уголовного дела, также связанного с недвижимостью. Семья Баталовых выступила в нем потерпевшими — суд признал Цивина и Дрожжину виновными в махинациях и обязал вернуть семье актера более 20 миллионов рублей. По словам Жорина, это не лишает Наталью права обратиться в суд, если новый иск не противоречит приговору по прошлому делу.

Дрожжина также может попытаться добиться ареста имущества Баталовых, но те смогут в ответ попросить суд об отмене санкций — поэтому говорить о какой-либо «заморозке» спорной недвижимости рано.

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