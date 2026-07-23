Обручальное кольцо едва не оставило москвичку без пальца

Фото: 5-tv.ru

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Хирургам пришлось заново сшивать кости, сухожилия и нервы.

Микрохирурги спасли безымянный палец москвички, практически целиком оторванный из-за обручального кольца. Об этом сообщили в столичной Городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

Травма произошла во время дачных работ. Обручальное кольцо зацепилось за выступ забора, и когда женщина инстинктивно рванула руку в сторону, металл сработал как удавка. Мягкие ткани, сосуды, нервы и сухожилия оказались буквально стянуты с кости. Счет шел на минуты, поэтому пострадавшую экстренно доставили в Центр микрохирургии кисти.

«При таких травмах главная задача — как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани», — рассказал микрохирург Александр Сухинин.

Медики подчеркивают, что подобные повреждения считаются одними из самых тяжелых. Руководитель центра Георгий Назарян объяснил, почему украшениям не место на руках при физическом труде.

Фото: Telegram/Московская медицина/dzdmos

«При резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Именно поэтому такая травма считается особенно сложной», — пояснил он.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка уже проходит реабилитацию, которая со временем должна полностью восстановить двигательные функции пострадавшей кисти.

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