«Отвлечься и забыться»: что помогло Кейт Миддлтон во время лечения от рака

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Принцесса Уэльская призналась, что в период борьбы с тяжелым заболеванием нашла неожиданное занятие, которое помогало справляться с переживаниями.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, какое увлечение помогло ей пережить лечение онкологического заболевания. По ее словам, во время курса терапии она неожиданно открыла для себя раскрашивание.

О своем опыте супруга принца Уильяма рассказала во время посещения онкологического центра The Christie в Манчестере. В учреждении пациентам и их родственникам бесплатно оказывают психологическую и творческую поддержку, помогая справляться со стрессом, тревогой и другими последствиями болезни.

Во время визита Кейт побывала в кабинете арт-терапии, где пообщалась с пациентами и сотрудниками центра. В беседе с одним из посетителей, который уже несколько лет занимается творчеством, принцесса призналась, что во время лечения ей было сложно сосредоточиться даже на привычных занятиях, поэтому она начала раскрашивать рисунки, хотя раньше не увлекалась живописью.

«Не знаю, как у вас, но у меня не было возможности читать или на чем-то концентрироваться. На самом деле раскрашивание было для меня способом исследовать интересные вещи и делать что-то, что не требовало конечного результата или законченного произведения. Это просто способ отвлечься и забыться, и в процессе всплывало много мыслей», — приводит слова принцессы издание Hello.

Многие пациенты с онкологическими заболеваниями сталкиваются с так называемыми когнитивными нарушениями. Они могут проявляться ухудшением памяти, снижением концентрации внимания, трудностями при выполнении нескольких задач одновременно, а также проблемами с восприятием речи и подбором слов.

По данным Королевского Марсденского госпиталя, где проходила лечение Кейт Миддлтон, подобные изменения могут быть вызваны как самим заболеванием, так и проводимой терапией. Усиливать такие симптомы способны тревожность, усталость, гормональные изменения и общее ухудшение самочувствия. Врачи рекомендуют пациентам уделять больше времени отдыху, записывать важные дела и при необходимости проговаривать их вслух.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.