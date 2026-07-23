Журналист Карлсон заявил о попытке втянуть США в конфликт с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский журналист заявил, что инициатива обострения отношений с Москвой не имеет широкой поддержки внутри страны.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках вовлечь США в прямое противостояние с Россией. По его словам, за подобными действиями может стоять небольшая группа людей с неизвестными мотивами.

«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они (эти люди. — Прим. ред.) пытаются развязать этот конфликт (США с РФ. — Прим. ред.)», — сказал он в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.

Карлсон также отметил, что в американском обществе, по его мнению, нет значительного движения, которое выступало бы за начало конфликта с Россией.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что США заинтересованы в участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки».

По его словам, это связано не с желанием сделать символический жест, а с практической необходимостью диалога между лидерами государств. Дипломат подчеркнул, что сам формат G20 предусматривает прямое обсуждение международных вопросов на высшем уровне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.