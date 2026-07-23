Военный самолет мог потерпеть крушение в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

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Инцидент произошел недалеко от одного из населенных пунктов.

В Московской области, предположительно, произошло крушение военного самолета. По информации источника 5-tv.ru, воздушное судно могло упасть в районе села Луцино.

По предварительным сведениям, пилот успел покинуть кабину до падения самолета, воспользовавшись системой катапультирования.

Собеседник издания уточнил, что речь, вероятно, идет об истребителе. При этом информация о его ведомственной принадлежности и обстоятельствах происшествия пока не раскрывается. Официальных комментариев по факту возможного крушения на момент публикации не поступало.

Ранее в Нью-Йорке гидросамолет совершил аварийную посадку в проливе Ист-Ривер. Как сообщает The New York Post со ссылкой на представителей местных властей, в результате происшествия пострадали люди.

Воздушное судно упало в воду неподалеку от паромной переправы на Манхэттене и терминала Skyport. В момент аварии на борту находились восемь человек. На место оперативно прибыли спасательные службы.

Судя по опубликованным кадрам, после падения гидросамолет частично перевернулся, а одно из его крыльев оказалось под водой. Экстренные службы эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа. Двум людям потребовалась помощь медиков.

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