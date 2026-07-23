В премьер-министра Венгрии Мадьяра плюнули на вокзале

Фото, видео: 5-tv.ru

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Действиями нового главы кабмина страны довольны далеко не все граждане.

Новый премьер Венгрии явно не ожидал такой реакции граждан на собственную работу. На вокзале в Будапеште, где Петер Мадьяр обсуждал план по развитию железных дорог, к нему подошел прохожий и плюнул в спину. Охрана отреагировала молниеносно и задержала мужчину.

Мадьяр возглавляет кабмин всего пару месяцев, но его решения нравятся далеко не всем. Местные журналисты пишут, что под видом масштабной антикоррупционной чистки премьер избавляется от тех, кто был связан с предыдущим правительством Виктора Орбана.

И сегодня же стало известно об очередной такой отставке — свой пост покидает генпрокурор из-за ультиматума, который ему ранее выдвинул Мадьяр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Будапеште прошел многотысячный митинг против действий премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Поводом для протеста стало внесение в парламент проекта 17-й поправки к конституции, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока от обязанностей и ограничение его депутатских полномочий.

Участники акции, собравшиеся у резиденции главы государства, скандировали лозунги с осуждением инициатив премьера и выражали поддержку курсу его предшественника Виктора Орбана. Против реформы также выступил экс-президент Янош Адер, заявивший, что действующий президент пользуется уважением как внутри страны, так и за рубежом.

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