Рубио: позиция США по продаже оружия Украине не изменилась

Фото, видео: Reuters/Brendan Smialowski; 5-tv.ru

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При этом Вашингтон выступает за завершение конфликта и готов использовать свое влияние для поиска решения.

Позиция США по продаже оружия Украине через программу PURL (программа, в рамках которой государства-члены НАТО закупают вооружение для Украины из запасов, находящихся в распоряжении США — Прим. ред.) не изменилась. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

«Позиция США — мы продаем оружие через программу PURL, существующую в рамках НАТО. В этом отношении наша позиция не изменилась», — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон при этом выступает за достижение мирного соглашения и готов участвовать в поиске решения, которое устроит обе стороны конфликта. По его словам, для этого потребуется значительная работа, а не отдельные встречи или публичные заявления.

«Мы хотим мирный договор. Мы хотим окончания конфликта», — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что США ранее уже предпринимали попытки содействовать урегулированию, однако они не дали результата. При этом, если условия для достижения соглашения изменятся, Вашингтон готов продолжить участие в этом процессе.

Рубио также рассказал о позиции президента США Дональда Трампа, заявив, что его главная цель — прекращение гибели людей и завершение конфликта. По словам госсекретаря, американский лидер считает происходящее «глупой» и «бессмысленной войной» и намерен использовать влияние США для поиска пути к ее завершению.

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