Пес-рецидивист перекусил ногу трехлетнего ребенка в Ленобласти и ранил его отца

Фото, видео: www.globallookpress.com/C. Mrazovic; 5-tv.ru

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Мальчик получил открытый перелом.

Бультерьер перекусил ногу трехлетнего ребенка и ранил его отца в Коккорево Всеволожского района Ленинградской области. Мальчик получил открытый перелом кости. Об этом сообщила мать ребенка Юлия в беседе с 5-tv.ru.

«Напала собака. Муж с сыном и собакой нашей гуляли, возвращались домой уже с прогулки. <…> И он (пес — Прим. ред.) начал обходить со стороны ребенка. <…> Схватил его за ноги, повис на нем, вытянул из рук отца», — рассказала женщина.

Мужчина пытался самостоятельно отбить сына, но пес успел нанести три рваные раны. У малыша гематомы, ссадины, открытый перелом бедренной кости. Его родитель также получил несколько ран от укусов.

Уже второй раз в деревне Коккорево этот бультерьер атакует прохожих, жалуется Юлия, причем прошлый случай даже попал на камеру видеонаблюдения. Владелец пса, в свою очередь, не считает нужным извиняться и считает, что отец с сыном сами спровоцировали животное.

Фото: www.globallookpress.com/C. Mrazovic; 5-tv.ru

В местном МВД прокомментировали нападение. Факт происшествия зарегистрировали, хозяина собаки допросят, материалы дела будут отправлены в ветеринарную инспекцию для проверки бультерьера на различные заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что пес изувечил семилетнего внука Дарьи Донцовой.

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