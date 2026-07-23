«Давние знакомые»: Лавров впервые за шесть лет встретился с главой МИД Японии

Лавров впервые за шесть лет встретился с главой МИД Японии Мотэги

Фото: Reuters/JAM STA ROSA

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Дипломат Страны восходящего солнца отметил, что отношения с РФ складываются непросто.

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за шесть лет встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в рамках саммита АСЕАН в Маниле. Об этом рассказал дипломат Страны восходящего солнца на пресс-конференции по итогам участия в саммите.

«У меня была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Лавровым. Давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах», — уточнил глава японского МИД.

Он также отметил, что отношения между двумя государствами складываются непросто. Но поддерживать на надлежащем уровне двусторонние отношения необходимо, так как страны являются соседями. Причем в этом вопросе важно учитывать и межправительственные контакты, и культурные, и даже межличностные обмены.

Однако все решения, связанные с Россией, Япония будет принимать исходя из своих национальных интересов, подчеркнул Мотэги.

Депутат правящей Либерально-демократической партии Страны восходящего солнца Мунэо Судзуки заметил, что это первый личный контакт дипломатов за последние шесть лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках саммита АСЕАН в Маниле провели переговоры Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. На встрече российский дипломат потвердел, что РФ готовы придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

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