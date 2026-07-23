Социальная платформа: какие функции появятся на портале Госуслуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Новые возможности будут полезны как отдельным гражданам, так и бизнесу.

На портале Госуслуг появятся функции социальных сетей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении инициативы.

Государство рассматривает развитие этой платформы как универсальной экосистемы для граждан. Поэтому планируется интегрировать в нее функции социальных сетей. Например, семейные чаты, локальные сообщества и ленту новостей.

Также может появиться календарь событий, которые можно как самостоятельно запланировать, так и найти те, которые вам интересны. Кроме того, сервис перестанет быть платформой, которая связывает только граждан и государство. Там добавятся связки гражданин-гражданин, гражданин-бизнес, бизнес-государство.

«У Госуслуг есть важное преимущество: каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами», — отметили в пресс-службе вице-премьера и куратора по развитию данного портала Дмитрия Григоренко.

И для всех развитие Госуслуг в этом направлении принесет пользу. Люди смогут общаться друг с другом, иметь доступ к проверенным организациям и мероприятиям и все еще взаимодействовать с госучреждениями.

Бизнес сможет расширить свою аудиторию и предлагать продукты или услуги тем, кому они действительно необходимы. Например, если человек недавно приобрел квартиру, ему понадобятся услуги страхования жилья.

Также запуск подобных функций откроет новые возможности для благотворительных и социальных организаций. Это расширит их потенциальную аудиторию, причем как тех, кому нужна помощь, так и тех, кто готов ее оказать.

«Сегодня портал объединяет около 120 миллионов россиян с подтвержденными учетными записями. <…> Когда сервис собирает такую аудиторию и хорошо понимает ее потребности, вокруг него постепенно появляются новые функции, а сам он превращается в полноценную экосистему», — уточнил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Еще он отметил, что при такой модернизации портала необходимо опираться на принципы добровольного участия, а также на возможность пользователя контролировать сервисы и прочие коммуникации. В то же время Госуслуги должны быть функциональными, удобными и безопасными, чтобы люди сами готовы были их выбирать.

Эти нововведения реализуются в рамках стратегии развития портала до 2035 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 августа 2026 года на Госуслуги будут автоматически приходить уведомления по налогам. Посмотреть их можно будет в личном кабинете портала.

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