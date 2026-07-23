В ЛНР сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в государственной измене
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Они работали на спецслужбы Украины.
Сотрудники ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) троих подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным правоохранительных органов, двое жителей города Луганск 1969 и 1977 года рождения и один житель города Стаханов 1963 года рождения независимо друг от друга работали на спецслужбы Украины.
По версии следствия, задержанные выполняли указания Главного управления разведки Незалежной, Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.
«Осуществляли сбор и передачу сведений военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти», — уточнили в ведомстве.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемым суд уже назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.
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