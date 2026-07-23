Европейский зной может добраться до России: синоптики предупредили о сильной жаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Специалисты не исключают экстремальных условий.

Аномальная жара, установившаяся в ряде европейских стран, в перспективе может распространиться и на территорию России. Такой вариант развития событий не исключила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, в настоящее время западные регионы России остаются в зоне температур, которые пока ниже климатической нормы. Однако показатели постепенно растут и уже к 26 июля приблизятся к средним многолетним значениям. При этом в ближайшие пять суток, отметила Макарова, сильной жары в стране не прогнозируется.

Тем временем экстремально высокие температуры продолжают фиксироваться в других государствах. В отдельных районах Турции воздух может прогреться до плюс 50 градусов. На этом фоне туристам рекомендовали по возможности не выходить на улицу в самые жаркие дневные часы.

Проблема аномальной жары остается актуальной и для Европы. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние четыре года более 200 тысяч человек в европейских странах стали жертвами последствий экстремально высоких температур.

Кроме того, европейская климатическая служба Copernicus ранее сообщила, что июнь 2026 года оказался самым жарким первым месяцем лета за всю историю метеорологических наблюдений на континенте.

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