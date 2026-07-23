Тайна под землей: криминалисты обнаружили останки ста младенцев

Фото: www.globallookpress.com/Cezary Kowalski

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Раскопки на территории бывшего приюта открыли новые подробности одной из самых мрачных страниц истории страны.

В ирландском графстве Голуэй криминалисты завершили очередной этап расследования, связанного с бывшим католическим приютом для матерей и детей. За год раскопок специалисты обнаружили останки 99 младенцев. Об этом сообщило РИА Новости.

Работы стартовали в июле 2025 года и продолжались около года. Следователи исследовали два подземных резервуара, скрытых под толщей земли. Как сообщили в Управлении по раскопкам (Office of the Director of Authorised Intervention Tuam), в первом из них были найдены останки 77 детей, во втором — еще 22 младенцев, захороненных в гробах.

Все обнаруженные захоронения находились на участке, который впоследствии использовался как проезд для транспорта. Никаких памятников, табличек или других признаков существования могил на поверхности не сохранилось.

История приюта в городе Туам получила широкую огласку еще в 2014 году. Тогда местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что в период с 1925 по 1961 год в канализационной системе учреждения могли быть захоронены 796 младенцев и маленьких детей.

Спустя три года специальная государственная комиссия подтвердила, что под территорией бывшего приюта действительно находятся многочисленные детские останки. После этого на месте начали проводить поэтапные судебно-медицинские исследования, каждое из которых приносило новые подтверждения массовых захоронений.

Подобные учреждения в Ирландии принимали незамужних беременных женщин, которых нередко направляли туда под давлением представителей духовенства. После рождения детей зачастую разлучали с матерями и передавали на усыновление. Многие младенцы не переживали первые годы жизни из-за недоедания, кори, туберкулеза и других заболеваний.

В 2021 году премьер-министр Ирландии Михол Мартин принес официальные извинения от имени государства за происходившее в таких учреждениях. По итогам расследования власти установили, что в 18 подобных приютах умерли около девяти тысяч детей.

Сейчас специалисты продолжают изучать найденные останки. Им предстоит установить личности погибших и, насколько это возможно, определить причины их смерти. Однако уже сейчас, как отмечают следователи, обнаруженные захоронения подтверждают масштаб трагедии, десятилетиями остававшейся скрытой.

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