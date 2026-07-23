«Гиацинты» и снабжение: как работает тандем артиллерии и логистики на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Взаимодействие помогает вести так называемый «огневой вал» без пауз.

На фронте под Красным Лиманом артиллеристы точными ударами проламывают оборону ВСУ, рушат сеть точек запуска дронов. Несколько подразделений постоянно в тесной связке.

Сначала разведка вскрывает позиции противника и направляет расчеты гаубиц на цели, а группы снабжения поддерживают огневой вал круглые сутки. Как работает эта система на передовой — узнал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Добраться до некоторых позиций группировки «Запад» на краснолиманском направлении сейчас можно на удивление быстро — дороги, конечно, разбиты, но водители знают каждую колею, так что доставляют нас за час-полтора. А вот дождаться боевой работы — это совсем другая история.

Специфика современной работы заключается в многочасовых ожиданиях. Вот так на командном пункте ждем, когда объявят, что называется, хорошую погоду, и тут же выступаем следом за нашей артиллерией.

И вдруг — короткое сообщение по рации, что цель подтверждена. И в этот миг лес перестает быть тихим.

Выход на огневую, как правило, — это не один-два выстрела. Поражая одну цель, удается вскрыть другую.

Один такой «Гиацинт» за сутки способен выпустить минимум 30 снарядов. Требуется бесперебойное обеспечение боекомплектом. И тут на поляне появляются те, кого называют «снабженцами».

Они не просто привозят ящики. Они привозят время. Время, за которое «Гиацинты» успевают сменить позицию, не снижая темпа стрельбы. Это достигается за счет четкой логистики: пока одна машина стоит под разгрузкой, вторая уже везет новый боекомплект.

— Каждый день работы очень много у нас по доставке грузов. Самое тяжелое — это наблюдать «открытки». Потому что все открыто, посадок нет. Приходится крутиться на 360 градусов.

Но здесь в игру вступает второй эшелон взаимовыручки. Снабженцы выходят на дорогу, и в это же время расчеты «Гиацинтов» физически вырезают угрозы на маршруте. Снайперская работа артиллеристов позволяет подавлять вражеские пункты БПЛА.

«Выявлена цель, а именно — место запуска БПЛА противника. В дальнейшем мы выехали, отработали цель и поразили ее», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Уран».

Без этого огневого щита машине с боеприпасами доехать до позиций было бы намного тяжелее. Артиллеристы расчищают коридор, а снабженцы заполняют его жизненно необходимым грузом.

Итог этой тандемной работы уже ощутим. Наша артиллерия получила возможность вести так называемый «огневой вал» без пауз. И как результат — группировка «Запад» методично перемалывает оборону ВСУ под Красным Лиманом.

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