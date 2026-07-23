Российские ученые испытали тяжелый БПЛА «Мотылек»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Полностью отечественный беспилотник может поднять до 300 килограммов полезной нагрузки.

Российские ученые проводят испытания уникального тяжелого беспилотника «Мотылек». Он способен переносить до трехсот килограммов полезной нагрузки. Дрон очень ждут на фронте: он может доставлять грузы, ретранслировать сигнал, сбрасывать авиабомбы и даже эвакуировать раненых.

Главная особенность машины — компактные асинхронные двигатели. Это полностью российская разработка. Они в несколько раз легче, мощнее и надежнее традиционных электромоторов и способны разгонять «Мотылька» до ста километров в час.

«Впервые в истории человечества беспилотный аппарат приводится в движение асинхронными двигателями. Он разбирается, ремонтируется очень легко. Никаких магнитов тут нет. И самое главное, что его можно полностью производить в России. Один такой двигатель способен спокойно Ан-2 поднять в воздух», — сказал главный инженер проекта Дмитрий Дуюнов.

Беспилотник будет востребован и на гражданской службе. Его смогут использовать спасатели при ликвидации стихийных бедствий. А в сельском хозяйстве «Мотылек» поможет быстро распылять удобрения над большими территориями.

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