В Великобритании предложили отправлять заключенных в ряды ВСУ
В Великобритании предложили отправлять заключенных на Украину
Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte
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В Соединенном Королевстве досрочно освободят около 2,5 тысячи преступников.
Британских преступников, которым не хватило места в тюрьмах, предложили отправить на Украину. Об этом в шутку заявил бывший дипломат Соединенного Королевства Иан Прауд на своей странице в социальных сетях.
«Может быть, если в Великобритании не хватает мест в тюрьмах, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Британия сэкономит деньги», — отметил Прауд.
Ранее стало известно, что почти 2,5 тысячи преступников будут досрочно освобождены из мест заключения в Великобритании. Причем больше сотни из них осуждены за сексуальное насилие.
Такое решение правительство страны приняло из-за критической нехватки мест в камерах. Поэтому они вынуждены разгружать учреждения пенитенциарной системы.
Это уже не первый подобный случай. В Великобритании проблема носит системный характер, поэтому власти и в прошлом прибегали к экстренной депортации и досрочному освобождению почти 50 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе зачистки Константиновки российские бойцы обнаружили иностранных наемников, в том числе из Великобритании и Польши.
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