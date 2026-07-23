Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Поражены машины, подвозившие живую силу и боеприпасы.

Расчет ударного БПЛА «Ланцет» морской пехоты группировки российских войск «Центр» уничтожил технику ВСУ на добропольском направлении. В ходе боевой работы поражены грузовые и боевые бронированные машины, подвозившие живую силу и боеприпасы.

Удары наносились по стационарным и движущимся целям на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Операторы самостоятельно выявляют цели, используя данные от разведывательных БПЛА ZALA и средства объективного контроля. После обнаружения и классификации объект поражается с высокой точностью.

Работа расчетов «Ланцет» снижает оборонительный потенциал ВСУ и способствует продвижению штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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