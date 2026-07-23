Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми

В Барнауле мужчина избивал своих детей и заставлял дочь повторять сцены из порно

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Попытки матери заступиться только провоцировали агрессию со стороны мужчины.

Житель Барнаула применял насилие к своим четверым детям, совершал действия, причинившие тяжелые психологические травмы дочери. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая супруга Анна.

Она сообщила, что в 2024 году мужчина стал регулярно избивать детей, а ее попытки заступиться только провоцировали агрессию со стороны мужа. Это вынудило Анну бросить его и вместе с детьми переехать из Барнаула в Москву.

В январе 2025-го он похитил сыновей-близнецов и на протяжении шести месяцев скрывался с ними на Кавказе. После того, как судебные приставы вернули мальчиков матери, мужчина выследил семью и снова похитил детей.

Анна также заявила, что в феврале 2026 года ее шестилетняя дочь рассказала о принуждении со стороны отца к действиям сексуального характера. По ее словам, он требовал от ребенка раздеться, залезал с ней в ванну, включал порнофильмы и заставлять повторять сцены из них.

«У нас была комплексная медицинская экспертиза с психиатрами, которые пообщались с моей дочерью, они пообщались со Смирновым и вынесли решение - то, что все это происходило», — сказала мать.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. РЕН ТВ сообщило, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю доклад о ходе расследования дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пермском крае накрыли группировку, снимавшую детское порно.

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