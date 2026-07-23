На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У мальчика — детский церебральный паралич.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

У пятилетнего Матвея — детский церебральный паралич. Чтобы сын мог хоть немного ходить сам, папа надевает на него ортез СВОШ. После разминки — главная тренировка: прогулка. И так — минимум дважды в день.

Несмотря на диагноз, усидеть на месте Матвей не может. Эта тяга к жизни у него с самого рождения. Мальчик появился на свет немного раньше положенного срока, хотя беременность проходила без каких-либо отклонений. И свой первый вдох он сделал не сам, а с помощью аппарата ИВЛ.

«Он не заплакал, в том-то и дело. Я его не слышала вообще. До последнего разговаривали со мной врачи, и его экстренно унесли. Я поэтому до последнего не верила, что он вообще родился», — рассказывает мама Матвея.

Ребенок впал в кому. Маме лишь изредка разрешали увидеть сына. Отцу было не легче. На дворе — пандемийный 2020 год, попасть в больницу невозможно. Оставались только короткие разговоры с женой по телефону.

Через два месяца Матвей начал дышать самостоятельно и пошел на поправку. Но без последствий не обошлось. Врачи поставили диагноз — спастическая диплегия, одна из форм ДЦП. Домой мама с малышом вернулись только спустя четыре месяца. Тогда отец впервые увидел своего сына.

Каждые два месяца Матвей проходил курсы массажа. Родители ежедневно занимались с ним лечебной физкультурой и несколько раз в год ездили на реабилитацию. Благодаря этому мальчик научился говорить, ползать и даже делать первые шаги. Но, чтобы он смог ходить без посторонней помощи, необходима операция, которая снимет гипертонус мышц таза.

«Сустав просто физически не может двигаться. Поэтому операция должна делаться вовремя. То есть мы таким образом быстрее помогаем ребенку восстанавливаться, входить в нормальную жизнь», — объясняет врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии Иван Волков.

Стоимость операции — 1 130 000 рублей. Это неподъемная сумма для семьи Матвея. Но собрать ее можно всем вместе. Даже небольшой перевод поможет приблизить день, когда Матвей сам сможет дойти до школы.

Давайте вместе поможем Матвею. Отправьте СМС с любой суммой на короткий номер 75-11. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.