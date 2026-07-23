Трамп задумался о военной операции в Мали

WP: США могут начать военную операцию против террористов в Мали

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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В Белом доме пока сохраняются разногласия по этому вопросу.

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции на территории Мали. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома.

По словам собеседников издания, Вашингтон готовит удары по позициям связанной с «Аль-Каидой»* организации «Группа поддержки ислама и мусульман»*. Если решение будет одобрено, то Мали станет восьмой в списке стран, подвергшихся американским атакам с начала второго срока Трампа, отмечают журналисты. Сейчас в перечне — Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла.

Однако издание сообщает, что по этому вопросу в администрации нет единства. На проведении операции активно настаивает старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

При этом Пентагон никак не отреагировал на запрос журналистов по этой теме, а в Белом доме отказались раскрывать планы главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана с целью недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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* — террористические организации, запрещенные в России.