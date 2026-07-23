Ким: Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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В ООН заявили, что удары ВСУ по складам могут квалифицироваться как военное преступление.
Wildberries начал выплачивать компенсации тем, чьи товары оказались уничтожены после атак ВСУ. Об этом заявила основательница и гендиректор маркетплейса Татьяна Ким.
Под удар украинских дронов попали несколько складов. Есть погибшие. Компенсации получат не только их семьи, но десятки тысяч тысяч продавцов.
«Буквально сегодня самые маленькие и самые незащищенные слои наших предпринимателей — их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, — сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки», — заявила Ким.
Она отметила, что специалисты вернули отображение остатков тех товаров, которые находились на складе в Тамбове, и тех остатков, которые были на момент начала атаки на складе в Электростали.
«Аналогичные ситуации будут происходить и по тем двум складам, на которых произошли атаки сегодня ночью», — пояснила Ким.
Кроме того, по ее словам, меняются условия в отношении досрочного вывода средств.
«Изменяем тоже условия по досрочному выводу денежных средств, запускаем кредиты на специальных условиях. В общем, работаем над тем, чтобы предприниматели как можно скорее смогли вернуться в строй», — сказала Ким.
На террористические атаки Украины уже отреагировали в ООН. Удары по складам назвали военным преступлением. Там подчеркнули, что считают недопустимыми преднамеренные нападения на гражданские объекты и мирное население.
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