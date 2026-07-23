Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе

Фото, видео: © Getty Images/Juan Naharro Gimenez / Contributor; 5-tv.ru

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Фут-фетишист потребовал возмещения морального вреда.

В Москве разгорается необычный скандал, связанный с извращенцем, который в общественном транспорте целует и лижет обувь пассажирок. Одна из девушек выложила видеозапись домогательств в своих соцсетях, но теперь, по решению суда, должна главному герою этой истории заплатить штраф. Оказывается, это она нарушила закон. Подробности — у корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

«Чуть свет уж на ногах — и я у ваших ног!» Литературная сцена по Грибоедову разыграна по ролям в обычном московском автобусе. Натуралистично и откровенно. Александр — не Чацкий — внезапно решил, что он — герой-любовник, романтик. И слегка перегнул, в порыве нежности упав к ногам незнакомки.

Дарья Михайловская отреагировала не сразу. Достала телефон, начала снимать. Говорит, испугалась и была настолько в шоке, что ничего другого не придумала. Видео залила в соцсети — сотни тысяч просмотров, публика неистовствовала. Возмутился и страстный поклонник.

«Даша, привет. Можешь, пожалуйста, удалить видео со мной. Я не готов к славе. Мне эта ситуация приносит страдания. Я не хочу ее усугублять. К тому же у меня есть хозяйка. Я хочу ее делать счастливой. Извини», — написал он Дарье.

Дама на свидание не согласилась, и Александр подал на нее в суд. А суд постановил выплатить автобусному романтику компенсацию — 10 тысяч рублей. Публикация греопадения — нанесла ему моральный вред. Дарья — в расстроенных чувствах.

«Когда я узнала о том, что я еще должна заплатить за то, что мне облизали мои же ноги, потрогали меня же без моего разрешения, я подумала, что это просто абсурд и так быть не должно», — заявила Дарья.

Девушка подала апелляцию и написала заявление в полицию.

«Суд не учел множество важных факторов. Первоначально то, что мужчина сам домогался до девушки в общественном транспорте», — отметил юрист Максим Булгаков.

К щенячьей нежности Дарья, конечно, привыкла, но больше все-таки со стороны своих питомцев. Девушка — кинолог, и к ее ногам обычно ложатся по команде.

Кавалер же после шумихи пропал, пропали и его публикации. Александр — газетный журналист. Среди материалов — очерки о войне и героях СВО. Письмо к Александру Дарья отправила через правоохранителей.

«Оригинальный способ подката, да, можно было бы это так назвать, при одном условии — если у девочки были бы такие же нарушения, и ей бы это было Ок. Но если ей это не нравится, и она не готова в это играться, да, в такие бирюльки, извините, он обязан держаться подальше», — подчеркнула сексолог Диана Генварская.

С каждым новым поворотом в этой истории видео из автобуса набирает популярность. Ноги Дарьи еще не воспевают поэты, но уже толпами оценивают писатели из разных изданий. Поклонников-подписчиков становится только больше, а тот, кто превознес — журналист Александр, — однозначно признан публикой антигероем.

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