В Дагестане запущена крупнейшая в России ветроэлектростанция

Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мощности хватит, чтобы обеспечить энергией 240 тысяч домов.

Энергетика Дагестана перешла на совершенно новый уровень — там укротили ветер. Настолько, что теперь он обеспечивает светом сотни тысяч домов. Запущена в работу самая мощная в России ветроэлектростанция. И это не только необходимые республике киловатты. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов выяснил — в выигрыше даже туристическая отрасль.

«Камера не передает масштаба. Стоит оказаться рядом, и понимаешь, насколько они огромны. Высота — 150 метров, диаметр ротора — 100. Это как тридцатиэтажный дом с огромным пропеллером», — рассказал корреспондент Мурад Магомедов.

Все 120 ветрогенераторов уже производят электричество — 300 МВт. Вырабатываемой здесь энергии достаточно, чтобы полностью обеспечить примерно 240 тысяч частных домов. Так, сегодня в Дагестане открыли запустили самую мощную ветроэлектростанцию в России.

Стройку не остановили даже санкции. Россия долго зависела от импортных технологий в ветроэнергетике. Теперь крупнейший ветропарк страны собран в основном из отечественных компонентов.

«Если мы смотрим на ветроустановку, то практически все, что мы видим, произведено в России. Это и лопасть, это и гондола, это и башня. Внутри, наверное, самое главное, что можно подчеркнуть, что система управления ветроустановкой тоже отечественная», — заявил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Чем выше башня и длиннее лопасти, тем больше энергии удается получить даже при слабом ветре. Именно поэтому инженеры постоянно совершенствуют конструкцию современных ветрогенераторов.

«Общий вес установки — 320 тонн, внутри семь тысяч деталей. Только вот таких крепежных болтов здесь больше десяти тысяч. Именно они удерживают конструкцию, когда на станцию обрушивается штормовой ветер», — пояснил корреспондент Мурад Магомедов.

Пока наверху вращаются лопасти, внизу спокойно пасутся коровы. Прямо под ветряками безмятежно щиплют траву. Перед строительством ученые несколько лет изучали пути миграции птиц. Выяснилось, что птицы и летучие мыши пролетают под ними и практически не пересекаются с турбинами.

Местные жители еще до начала строительства станции переживали и боялись, что ветряки будут сильно шуметь, гудеть, что будут страдать домашние животные.

«Никакого дискомфорта это сегодня нам не представляет. Наоборот, у нас появилась инфраструктура к производственным комплексам, к дорогам, подразделениям», — отметил председатель агрофирмы Абдурахман Чураев.

Еще недавно такие станции в России были редкостью. Сегодня у Росатома уже десять ветропарков, Новолакская станция — самая мощная из них. Такие проекты дают регионам гораздо больше, чем просто электричество.

«Это и экономический эффект, это очень серьезное отчисление налогов, высокотехнологичные рабочие места, бесперебойность подачи электроэнергии», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Федор Щукин.

Белые гиганты уже стали новой достопримечательностью Дагестана. Сюда едут туристы. Еще вчера здесь гулял только ветер. Теперь этих исполинов видно за десятки километров. Но их главная особенность — не в высоте башен и не в размере лопастей, а в том, что каждый порыв ветра здесь превращается в электричество для сотен тысяч людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.