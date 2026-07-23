Супруга нового главкома ВСУ глумилась над Зеленским в соцсетях

Фото: Reuters/Benoit Tessier

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Она намекала на его наркозависимость еще во время предвыборной кампании в 2019 году.

Новость о недавнем назначении Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ дополнилась скандалом. Оказалось, что жена Драпатого Юлия высмеивала главу киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях, пишет издание KP.RU.

Все происходило в период президентских выборов на Украине в 2019 году. Драпатая на своей странице в Facebook* размещала издевательские посты в адрес тогда еще кандидата на пост главы государства. Кроме того, она поддерживала Петра Порошенко**.

«Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал», — писала Юлия в одном из своих постов, разместив изображение Зеленского.

В другой публикации жена Драпатого оставила намек на наркозависимость Зеленского. Так, рисунок с марихуаной был подписан как «План Зеленского», а логотип НАТО — как «План Порошенко**».

Кроме того, супруга требовала отправить Зеленского на военную службу, от которой он «откосил» благодаря папе. Однако после выборов Драпатая перестала оскорблять его.

Ранее глава киевского режима объявил о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. На этом посту он сменил Александра Сырского.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

**Петр Порошенко — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.