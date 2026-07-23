«Проще, чем в Москве»: Дина Аверина рассказала о подготовке к первым родам

Дина Аверина заявила, что будет рожать ребенка не в Москве, а в Нижнем Новгороде

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

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Определиться с выбором медицинского специалиста гимнастке помог ее отец.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, которая скоро станет мамой, рассказала о подготовке к предстоящим родам. Спортсменка в интервью фигуристке Евгении Медведевой для ее шоу заявила, что планирует рожать не в Москве, сообщает 7Дней.ру.

Гимнастка сделала выбор в пользу клиники в Нижнем Новгороде и уже определилась со специалистом — врача с 30-летним стажем ей порекомендовал отец. При этом она подчеркнула, что удобства в палате для нее не важны. После появления малыша на свет Дина останется в городе, чтобы провести время с супругом Дмитрием Соловьевым и близкими.

«Мы часто приезжаем в дом, где у нас родители, мы все вместе там собираемся и проводим лето. И я предложила Диме: „Давай там будем (рожать)“. Там свежий воздух, там очень удобно — вышла и гуляешь. Плюс, когда я рожу, мне будут помогать мама, папа, Ариша с Полиной, Дима, естественно. И я подумала, что в Нижнем будет намного проще, чем в Москве», — сказала Дина.

Муж спортсменки будет рядом с супругой во время родов. При этом гимнастка допустила, что может попросить оставить ее одной.

Аверина познакомилась с Соловьевым в 2024 году во время участия в телешоу, а летом 2025-го пара узаконила свои отношения. О том, что в их семье появится ребенок, Дина рассказала на премии МУЗ-ТВ в этом году.

Ранее Соловьев поддержал свою жену и ее сестру Арину после высказываний актрисы Яны Кошкиной и ее матери Маргариты в адрес гимнасток.

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