Солнце наносит новый удар: геомагнитный прогноз на 23 июля

Фото: 5-tv.ru

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Обстановка для метеозависимых остается нерадужной.

В космосе по-прежнему не все спокойно — Земля 23 июля снова столкнется с магнитной бурей, которая окажет негативное воздействие на метеозависимых. Подробнее о ситуации рассказало URA.RU.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что в четверг, 23 июля, ожидается неблагоприятная геомагнитная обстановка. Индекс солнечной активности ночью составит 3,5 балла, однако после 06:00 мск показатель превысит 4 балла. Активность начнет снижаться в промежутке между 08:00 и 12:00 мск.

Магнитная буря 23 июля

В четверг, 23 июля, геомагнитная обстановка не порадует метеозависимых — вероятность всплеска активности на Солнце составляет 31%, а слабых геомагнитных ощущений — 40%. Индекс Ap сохранится на уровне 15, что говорит о высокой вероятности появления бури.

Рекомендации врачей

По словам врача-кардиолога Марины Орловой, в этот день метеозависимым важно контролировать свое психоэмоциональное состояние и общее самочувствие. Кроме того, таких людей не должны волновать различные прогнозы. Она рекомендует лечиться, внимательно отнестись ко всем советам врачей и на время отказаться от физических нагрузок.

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