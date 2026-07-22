Как сохранить лисички на зиму: правила заморозки и заготовки

Фото: www.globallookpress.com/Oksana Korol

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Грибы можно хранить до года при правильной подготовке.

Лисички хорошо переносят заморозку, если правильно их подготовить к этому. Как сохранить вкус и аромат грибов, сколько хранить их в морозилке и какие еще способы заготовки выбрать — в материале URA.RU.

Перед отправкой в морозильную камеру лисички необходимо тщательно очистить. Сначала с грибов удаляют хвою, траву и остатки земли с помощью щетки или салфетки. Участки с сильными загрязнениями рекомендуется срезать ножом.

После очистки грибы можно промыть, однако важно не оставлять их мокрыми. Лисички быстро впитывают воду, а лишняя влага после заморозки превращается в лед и ухудшает структуру продукта. После мытья грибы следует разложить на полотенце или ткани примерно на 20–30 минут, чтобы они подсохли.

Крупные лисички перед заморозкой можно разделить на несколько частей, а небольшие оставить целыми. Существует два основных способа хранения грибов в морозильной камере.

При заморозке свежих лисичек их сначала раскладывают одним слоем на подносе или доске и помещают в морозильник на несколько часов. После этого грибы пересыпают в пакеты или контейнеры — такой способ помогает избежать слипания.

Также лисички можно предварительно отварить в течение 10–15 минут или слегка обжарить до испарения лишней жидкости. Этот вариант позволяет быстрее приготовить блюдо в дальнейшем, но часть аромата грибов может потеряться.

При температуре около -18 градусов замороженные лисички сохраняют свои свойства до 12 месяцев. Однако диетологи порекомендовали использовать их в течение 6–8 месяцев, чтобы сохранить вкус, аромат и плотную структуру. На упаковках стоит указывать дату заморозки.

Размораживать грибы рекомендуется постепенно в холодильнике. Также их можно сразу добавлять в кипящую воду или выкладывать на горячую сковороду. Повторная заморозка лисичек не допускается, поскольку это ухудшает качество продукта.

Помимо заморозки, лисички можно сохранить другими способами. Один из вариантов — сушка. Грибы сушат при невысокой температуре в духовке или в хорошо проветриваемом помещении. В таком виде они могут храниться до двух лет.

Популярным способом заготовки остается маринование. Для этого лисички отваривают и помещают в маринад с уксусом, специями и другими добавками. Еще один вариант — засолка, при которой грибы выдерживают с солью и приправами под грузом.

Из лисичек также готовят грибную икру. Отваренные грибы измельчают, обжаривают с овощами и заготавливают в банках. Такой продукт используют для приготовления закусок и различных блюд.

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