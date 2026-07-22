«Зумеры» против «дедов»: почему молодежь испытывает неприязнь к людям за 40
Молодежь стала все больше ненавидеть старшее поколение
Фото: 5-tv.ru
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Проблема сегодня имеет агрессивную форму. Она коснулась и Россию.
Среди молодежи усиливается эйджизм — дискриминация по отношению к людям из-за их возраста. Современное поколение все чаще навешивает на людей постарше такие ярлыки, как «дед», «бабка», «старик» и «старушенция». Причем даже небольшая разница в возрасте может стать признаком катастрофы. О том, почему так происходит, рассказало издание aif.ru.
Откуда взялся эйджизм
Современная проблема имеет ярко выраженную форму — дело доходит не только до оскорблений, но и обесценивания опыта старших. Ученые ряда зарубежных университетов считают, что споры между поколениями вызваны угрозами между миллениалами и бэби-бумерами. Такой же процесс затронул и Россию.
По словам психолога Анастасии Воробьевой, эйджизм в России обнаружен среди всех возрастных групп, в том числе и среди пожилых граждан. При этом молодежь от 18 до 35 лет вовсе стараются не контактировать с представителями старшего поколения.
Доцент Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин заявил, что причины противостояния молодых и старших кроются как в страхе постареть, так и в реакции на поведение. Он также отметил, что многие люди за 40 считают себя выше зумеров. Это и приводит к ответным действиям.
Кроме того, провокатором конфликта становится и разница в стиле общения. Председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова уверена, что привычный для поколения Х жесткий юмор молодые воспринимают как неуважение. Также она добавила, что если старшее поколение в работе ориентируется на принцип «надо», то молодое ищет в деятельности смысл и интерес.
Как примирить поколения
По словам Епифановой, важную роль в решении этой проблемы могут сыграть работодатели и система образования. Воробьева, в свою очередь, подчеркнула необходимость создания волонтерских программ, направленных на обмен опытом между младшими и старшими, что позволит освоить современные навыки в различных сферах.
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