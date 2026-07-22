Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Фото: Метцель Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Прежде в ООН назвали удары ВСУ по складам Wildberries военным преступлением.

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким назвала атаку Украины на объекты гражданской инфраструктуры и сотрудников компании актом международного терроризма. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

«Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников — акт международного терроризма», — сказала Ким.

Прежде ООН квалифицировала удары ВСУ по складам компании Wildberries как военное преступление.

В ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. К 4:08 по московскому времени пожар на складе был ликвидирован. В результате нападения погибли семь работников ночной смены, еще 25 человек получили травмы. Состояние семерых пострадавших врачи оценивают как критическое.

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