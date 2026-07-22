Татьяна Ким сообщила, что Wildberries усиливает меры безопасности на складах

Фото, видео: Ковалев Петр/ТАСС; 5-tv.ru

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Чтобы сотрудники не теряли в доходах из‑за простоя, компания пересчитала тарифы и начисления.

Wildberries усиливает меры безопасности на складских объектах: теперь при первых извещениях о ракетных угрозах в регионе компания будет превентивно эвакуировать всех работников. Как подчеркнула глава маркетплейса Татьяна Ким в беседе с 5-tv.ru, приоритет — безопасность людей: эвакуация будет проводиться даже в случае ложной тревоги.

«Потому что в первую очередь для нас важна безопасность, поэтому мы все равно в любом случае будем эвакуировать людей, даже если это будет ложная тревога», — отметила она.

В структуре Wildberries задействовано порядка 1,5–2 тысяч человек в пожарных бригадах, а системы реагирования и пожаротушения максимально автоматизированы. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации — недавние события подтвердили, что команды действуют слаженно: в критической ситуации всех сотрудников удалось оперативно вывести без жертв и травм.

Чтобы сотрудники не теряли в доходах из‑за простоя, компания пересчитала тарифы и начисления — финансовые потери персоналу не грозят.

«Сейчас мы приняли решение, что при первых извещениях о том, что в регионе появляются ракетные угрозы, мы превентивно эвакуируем всех людей, и для того чтобы они не потеряли в доходах, мы пересчитали тарифы и начисления и за простой они страдать не будут», — добавила Ким.

Кроме того, Wildberries прорабатывает дополнительные меры для удобства работников: рассматривается возможность оборудовать специальные локеры вне раздевалок. В них сотрудники смогут оставлять личные вещи (паспорта, телефоны) на время эвакуации — чтобы после отмены воздушной тревоги быстро забрать их.

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