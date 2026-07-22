Фото, видео: Елагин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Компания просит партнеров с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям.

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания в течение суток восстановит для продавцов возможность вывода товаров со складов, пострадавших в результате атак.

По словам Ким, сейчас основные логистические мощности Wildberries направлены на обеспечение стабильной и своевременной доставки заказов покупателям. В связи с этим компания просит партнеров с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям.

«Мы просим принять во внимание, что в первую очередь сейчас все логистические мощности все равно будут направлены на то, чтобы обеспечить правильную, бесперебойную и быструю доставку для наших покупателей, и просим отнестись к этому с пониманием», — сказала Ким.

Она также опровергла появившиеся среди продавцов сообщения о том, что компания якобы скрыла сведения об остатках товаров после атак. По словам основателя Wildberries, временно были недоступны только данные о товарах, находившихся на складе в Тамбовской области, что было связано с необходимостью перезапуска логистических процессов.

Ким призвала предпринимателей не пользоваться услугами сторонних организаций, которые предлагают за деньги восстановить информацию о товарах. Она подчеркнула, что такая помощь не требуется, поскольку компания самостоятельно возвращает отображение остатков.

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