Татьяна Ким сообщила о выплатах селлерам после ЧП на складе в Электростали

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Компания разработала механизм компенсации для предпринимателей, чьи товары находились в логистическом центре.

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания приступила к выплатам финансовой поддержки продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали, пострадавшем в результате атак беспилотников.

По словам Ким, работа над механизмами поддержки началась сразу после первых атак на логистические объекты компании. Первые выплаты уже начали поступать наиболее уязвимой категории партнеров маркетплейса — около 88 тысячам предпринимателей, разместившим товары на складе в Электростали.

«Как я и говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры финансовой поддержки для всех наших партнеров. И очень рады, что буквально сегодня самые маленькие и самые незащищенные слои наших предпринимателей — порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, — сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки», — отметила Ким.

Она пояснила, что запуск программы занял больше времени, чем в аналогичной ситуации после пожара на складе в Шушарах, поскольку компания решила доработать механизм компенсаций.

В частности, Wildberries создает специальный симулятор продаж. С его помощью продавцы смогут получать выплаты, рассчитанные так, как если бы товары продолжали реализовываться со склада в обычном режиме — с учетом скорости продаж, цен и действующих скидок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.