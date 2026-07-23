Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Врач эстетической медицины Марина Колесникова проанализировала фото артиста и назвала вероятные процедуры.

Поклонники едва узнают Стаса Михайлова: за несколько лет артист заметно изменился — сбросил около 17 кг, стал выглядеть моложе, а его стиль и черты лица заметно обновились.

Врач эстетической медицины Марина Колесникова в комментарии для 5‑tv.ru проанализировала фото певца за 2017–2026 годы и предположила, что перемены могут быть результатом комплексного антивозрастного подхода.

Певец Стас Михайлов перед началом церемонии вручения премии Шансон Года-2009. Красильников Станислав./ТАСС

Эксперт отметила более четкие контуры лица, уменьшение брылей, открытый взгляд и улучшенное качество кожи. Среди возможных процедур — SMAS‑лифтинг, блефаропластика, лазерное омоложение, RF‑лифтинг, биоревитализация и ботулинотерапия.

«Ключевой момент — качественно выполненные процедуры не нарушили эстетические пропорции мужского лица. Сохранены мужественный контур нижней челюсти, естественная мимика, индивидуальность и гармония черт.

Предположительно подобный результат может быть достигнут сочетанием хирургических и косметологических методов: SMAS-лифтинг лица и шеи, блефаропластика, коррекция подбородочной зоны, аппаратное ремоделирование тканей, лазерное омоложение, RF-лифтинг, биоревитализация, коллагеностимуляторы и ботулинотерапия.

Главный критерий успешного омоложения — лицо выглядит моложе, но остается узнаваемым», — отметила эксперт.

При этом специалист подчеркивает: выводы основаны только на визуальном сравнении снимков и не подтверждают проведение конкретных процедур.

Сам артист объясняет преображение сменой образа жизни. Главный фактор, по словам Михайлова, — полный отказ от алкоголя: он уверен, что даже небольшой бокал вина провоцировал у него переедание. Певец также придерживается особого режима питания — ест один раз в день, избегает еды перед концертами. Из косметологических вмешательств он признал лишь неудачный опыт с ботоксом: после уколов у него перестала подниматься одна бровь, и на этом эксперименты он закончил.

Реакция фанатов неоднозначна: одни восхищаются преображением, другие ностальгируют по «прежнему» Михайлову. Сам певец к критике относится с юмором: «Мне говорят: „С животом был лучше, был толстенький — хорошо, лысенький — хорошо, без зубов — хорошо“. Вот пойми, попробуй. Я вообще не реагирую на это».

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