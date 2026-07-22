Потомок сподвижника Петра I Петр Шереметев попал в больницу в Москве

Фото: © РИА Новости/Олег Золото

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Мужчина почувствовал себя плохо в заведении в центре столицы.

Потомка сподвижника Петра I графа Бориса Шереметева, Петра Шереметева, госпитализировали после того, как он потерял сознание в одном из ресторанов в центре Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, 94-летнему Петру Петровичу стало плохо в заведении на улице Волхонке. Прибывшие медики оказали ему помощь и доставили в больницу.

Петр Шереметев известен как российский и французский общественный деятель, связанный с развитием культурных проектов между двумя странами. Более 40 лет он возглавлял Русскую консерваторию имени С. В. Рахманинова в Париже.

В 2025 году Шереметев обратился к российским властям с просьбой оказать содействие в возвращении на историческую родину. Его письмо на имя президента России Владимира Путина было передано в Москву через посольство России во Франции.

Позднее бывший премьер-министр России Сергей Степашин сообщил, что граф окончательно переехал в Россию. До этого Шереметев длительное время жил во Франции и Марокко.

Петр Шереметев родился в 1931 году в Марокко в семье русских эмигрантов, покинувших Россию после революционных событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию. Пьер де Голль объяснил возможный переезд стремлением обеспечить своим детям качественное образование и новые возможности для развития.

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