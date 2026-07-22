В порту Уханя прогремел мощный взрыв, один человек пропал

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В воду упали 7 контейнеров.

У причала А101 в порту Уханя прогремел мощный взрыв. В результате происшествия один человек числится пропавшим без вести, сообщает газета China Daily.

Инцидент произошел утром 22 июля, когда контейнеровоз «Ихан Минъюань» с гибридной силовой установкой подходил к причалу А101 порта Янлоу. В кормовой части судна раздался взрыв, после которого начался пожар.

По предварительным данным, в реку упали семь контейнеров. Один член экипажа до сих пор не найден. Спасательные работы продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.