Штраф за «переросшую» дочь: как ПДД трактуют перевозку детей до 11 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Ребёнок вырос из бустера, а штраф всё равно выписали — в Петербурге суд разбирается, что важнее: возраст или габариты ребёнка.

В Петербурге отец восьмилетней девочки оспаривает в суде штраф в 5 000 рублей, который инспектор ГИБДД выписал за перевозку ребенка без бустера. Ситуация вскрыла неоднозначность в трактовке правил: по возрасту девочке еще нужно удерживающее устройство, но по габаритам она уже из него выросла.

Что произошло

Как сообщает «Фонтанка», в конце мая Михаил вместе с семьей стоял в очереди на заправку на Дунайском проспекте. К машине подошел сотрудник ГИБДД и заметил, что на заднем сиденье восьмилетняя дочь Михаила пристегнута штатным ремнем безопасности. Инспектор поинтересовался возрастом ребенка и счел это нарушением: по его мнению, детей 7–11 лет нужно перевозить только с бустером.

Родители даже предложили девочке выйти из машины, чтобы инспектор мог оценить ее размеры. Отец пояснил, что пробовал использовать удерживающее устройство, но посадка была неудобной и, по его словам, не обеспечивала безопасность. Однако инспектор остался непреклонен и оформил протокол.

Сейчас жалоба Михаила находится на рассмотрении во Фрунзенском районном суде. Суду предстоит решить, что в приоритете при применении ПДД — возраст ребенка или его росто‑весовые параметры.

А что говорят юристы?

Чтобы подтвердить, что девочка действительно «переросла» стандартные бустеры, Михаил обратился к педиатру. Справка зафиксировала: рост ребенка — 147,5 см, вес — 41,5 кг. Врач отметил, что эти показатели соответствуют возрасту 12–13 лет. При этом большинство бустеров, представленных в продаже, рассчитаны на вес до 36 кг — то есть устройство объективно не подходило по параметрам.

Правила дорожного движения действительно дают гибкость: пристегивать детей 7–11 лет штатным ремнем без удерживающего устройства можно — но только если физические параметры ребенка это позволяют. Об этом в беседе с 5‑tv.ru заявил автоюрист Лев Воропаев.

И здесь кроется ключевой нюанс, который часто упускают: закон смотрит не только на возраст, но и на то, обеспечивает ли ремень реальную защиту.

«Пункт 22.9 правил дорожного движения предусматривает возможность пристегивать детей от семи до одиннадцати лет с помощью ремня безопасности, соответствующего их росту. Главное — чтобы верхняя лямка проходила через грудную клетку и надежно фиксировала пассажира», — пояснил эксперт.

Как правильно перевозить детей в машине

Как правильно перевозить детей в машине. Скриншот с сайта Госавтоинспеции РФ

По действующим правилам, перевозка детей регулируется так:

до 7 лет — обязательно использование автолюльки или автокресла;

7–11 лет — нужен бустер либо допускается применение штатного ремня безопасности, если он правильно фиксирует ребенка;

с 12 лет — можно использовать штатный ремень безопасности.

При этом разрешается применять только сертифицированные устройства (по стандартам ECE R44/04 или i‑Size), которые соответствуют параметрам ребенка. В самих ПДД нет прямых указаний на конкретные значения роста или веса, но подчеркивается, что удерживающие системы должны подходить по габаритам.

Подобные споры уже возникали ранее. Например, в 2019 году в Воронеже водитель оспорил штраф за перевозку 9‑летнего мальчика, пристегнутого ремнем безопасности. В итоге производство по делу прекратили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО.

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