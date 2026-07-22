Девочке в «маске Бэтмена» из США провели заключительную операцию в Петербурге

Фото, видео: пресс-службы клиники Скандинавия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В отличие от заокеанских коллег, российские врачи не отказались от сложнейшего лечения.

Врачи в Санкт-Петербурге успешно завершили финальный этап хирургического лечения Луны Феннер — девочки из США, которую весь мир знает как «ребенка в маске Бэтмена». Об этом сообщили 5-tv.ru в частной клинике, где наблюдается пациентка.

«Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10:30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось», — рассказала собеседница агентства.

Луна родилась с гигантским меланоцитарным невусом — огромным черным родимым пятном, закрывавшим почти все лицо. Американские врачи отказались лечить ребенка, сочтя программу операций невыполнимой. Тогда на помощь пришли российские медики.

Лечение растянулось на несколько лет и включало ряд сложных вмешательств. В конце мая мама Луны Кэрол рассказывала, что девочке имплантировали четыре тканевых экспандера — специальных баллона, которые постепенно заполнялись, чтобы кожа растянулась и позволила закрыть пораженные участки. Именно к этому этапу готовились врачи, и сегодня они поставили победную точку.

Еще год назад лечащий врач Ольга Филиппова оценивала завершенность курса на 80%. Семья Феннер уже в третий раз приехала в Северную столицу, и эта поездка стала решающей.

Сейчас угроза, исходившая от новообразования, полностью снята, а лицо девочки обрело здоровый вид.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские врачи спасли от смерти телохранителя известной американской журналистки Кэндис Оуэнс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.