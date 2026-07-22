Безучастно наблюдал: кто понесет наказание за нападение собаки на внука Донцовой

Фото: 5-tv.ru

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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства кровавого инцидента в Одинцовском округе.

Внук известной писательницы Дарьи Донцовой серьезно пострадал в результате нападения соседской собаки в деревне Дубцы Одинцовского городского округа. По данным московской прокуратуры, животное находилось в общественном месте без намордника. Это и привело к трагедии — мальчик получил множественные рваные раны головы и тела.

В настоящее время установление всех деталей происшествия и ход процессуальной проверки находятся на жестком контроле ведомства. Надзорный орган также намерен через суд добиваться от владельца пса компенсации морального вреда и возмещения всех расходов, связанных с лечением и реабилитацией несовершеннолетнего.

Сама Дарья Донцова рассказала, что мальчик мирно играл у ворот своего дома, когда проходящий мимо местный житель Алексей Валентинович Устинов не удержал своего огромного пса.

По утверждению семьи, владелец безучастно наблюдал за тем, как животное рвет ребенка, пока на помощь не пришел случайный прохожий, который буквально отбил мальчика у зверя. Отец пострадавшего добавил в эфире РЕН-ТВ, что хозяин пса в момент трагедии якобы просто стоял в стороне и улыбался.

«У нас раны на лице, на голове, на теле… К счастью, собака не добралась до шеи, целы глаза. Сейчас этим делом занимается МВД, будет следствие по поводу этой собаки, хозяина. Выяснилось, что на эту собаку неоднократно жаловались, но никто на это не отреагировал», — подчеркнула писательница в беседе с ТАСС.

Семья планирует подать гражданский иск сразу после завершения следственных действий. В то же время Алексей Устинов озвучил свою версию случившегося. Он настаивает на том, что не проявлял хладнокровия.

По словам мужчины, он пытался одернуть поводок в ту же секунду, после чего привязал собаку к ближайшему столбу и начал оказывать помощь ребенку, пытаясь вызвать медицинскую бригаду.

Сейчас мальчик находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где ему наложили швы. Ребенок пребывает в состоянии глубокого шока, боится посторонних людей и отказывается от пищи. Донцова выразила глубокую благодарность врачам за профессионализм и спасение внука, отметив, что дело не оставят без законного возмездия для виновных.

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