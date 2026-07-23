Дом с черной историей: в здании, где родился Гитлер, открыли полицейский участок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Австрийские власти долго решали, что делать с местом, где началась история самого известного преступника XX века.

В Австрии отчаянно пытаются стереть память о Гитлере. В доме, где родился будущий диктатор, официально открылся полицейский участок. Здание давно ходило по рукам, там уже была и библиотека, и школа, и дом инвалидов. Но для австрийцев это здание как кость в горле. И снести нельзя, и оставить сложно. Ведь родовое гнездо Гитлера последние 80 лет как главная точка притяжения для всех неонацистов Европы. Подробности — у корреспондента «Известий» Маргариты Костив.

Люди в форме выстроились по струнке перед Гитлер-хауз. Если не со священным трепетом австрийские полицейские ждут переезда, то как это еще назвать?

Дом, который построил — нет, не Гитлер-старший. Архитектор XVII века. Но эти стены помнят появление на свет абсолютного зла.

Вот уж действительно дом с историей. Здесь Гитлер родился и прожил не больше года, а в 1938-м этот дом по поручению Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) купил Мартин Борман. После войны здесь располагался банк и даже проводились учебные занятия. А сегодня — это полицейский участок.

50 лет назад сюда переехал центр для инвалидов. Что делать с «домом зла» в XXI веке — решали долго.

«Вот здесь, внутри, он родился. Пожил в Браунау чуть больше трех лет. Потом семья переехала в Пассау. Его отец был австрийским таможенным чиновником, их переводили в разные места по всей монархии», — пояснил австрийский историк Флориан Катанко.

Местные жители настаивали на создании музея, посвященного последствиям преступлений нацизма.

«Здесь не велись войны, не преследовали людей и не отдавались преступные приказы. И все же с этим местом связана символика, которая воплощает все это», — сказал глава МВД Австрии Герхард Карнер.

Деконструкция нацистского символа или все же попытка сохранить темное наследие? А сохранили тут многое. Правда, перекрасили фасад и окна поменяли — на все потратили ни много ни мало 20 миллионов евро.

«Лучше бы сделали здесь достойный мемориал, напоминающий о преступлениях фашизма. Но вместо того, чтобы открыто говорить об исторических ошибках и развивать культуру памяти, эти темы попросту отодвигают в сторону», — отметил австрийский журналист Дитер Райниш.

Сносить или не сносить — вопрос теперь и для немцев. Речь о бункере Рейхсканцелярии — том самом, где Гитлер в 1945-м свел счеты с жизнью.

«Его можно было бы и снести. Но историю невозможно изменить, разрушая здания или заставляя их исчезнуть. От этого прошлое не перестанет существовать», — заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«С одной стороны, как историк я говорю: нужно сохранять все, что напоминает о прошлом. Как человек политический я говорю: Берлину нужно жилье», — подчеркнул немецкий историк и публицист Франк Шуман.

Вроде бы исторический памятник, но жилищный кризис диктует свои реалии. И если перед участком полиции останется напоминание в виде камня из концлагеря Маутхаузен, то бункер, вероятно, просто сотрут с лица земли — шутка ли, целых 1200 квадратных метров простаивают без дела в самом центре Берлина.

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