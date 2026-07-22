Фото, видео: 5-tv.ru

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«Донбасский палач» пытался возглавить украинскую армию любой ценой: хронология кровавых карьерных достижений нового главкома.

Картонный майдан на Украине все-таки привел к отставке главкома ВСУ. Зеленский официально убрал одного из своих самых преданных союзников — Александра Сырского. Замену нашли: на пост назначили Михаила Драпатого, которого еще называют «донбасским палачом». О том, что скрывается за этой перестановкой и каким образом одиозный комбат на самом деле дослужился до главы украинской армии, рассказывает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Замена Сырского на Драпатого — это попытка Зеленского, как говорят на Украине, «пропетлять»: и требования «соросят» с картонками выполнить (то есть уволить Сырского), и от политического конкурента в лице Федорова все-таки избавиться.

Зеленский проворачивает этот трюк уже второй раз — увольняет популярного главкома, у которого серьезные связи на Западе и растущая популярность среди избирателей. Первым был Залужный. Теперь — Федоров, ради устранения которого пришлось пожертвовать преданным сторонником — Сырским. Федоров, у которого был конфликт с Сырским, устраивал Запад как возможная альтернатива Зеленскому, и тот решил — ни вашим ни нашим.

Зеленский отреагировал на внешнее давление и пожертвовал человеком, который оставался ему лоялен. Это видят как союзники, так и противники Украины. Подобное может привести к ослаблению его власти. Достаточно оказать давление, и украинский президент идет на уступки. Для Зеленского это может иметь серьезные последствия в столь сложной ситуации, в которой находится Украина.

Михаил Драпатый, который назначен на должность главкома ВСУ, сделал карьеру благодаря своей отмороженности. Тут важен контекст. Весна 2014-го, еще не пролилась большая кровь, украинская армия неохотно воюет против мирного населения Донбасса. Многие командиры уходят на больничный, чтобы не выполнять преступные приказы хунты. Нужны подонки, которые не рефлексируют на тему «можно ли стрелять в мирных». Таким и стал комбат Драпатый. 9-го мая 2014-го, когда Мариуполь был наполнен празднующими людьми, он, не задумываясь, направил колонну БМП на баррикады безоружных демонстрантов.

Кадры с БМП, подпрыгивающей на баррикаде как на трамплине, стали символом вооруженного подавления мирного протеста. Но для украинских нацистов Драпатый именно тогда стал своим. Он очень гордится этим эпизодом.

«Товарищ майор, посмотрите, там баррикады. Что делать?» Я говорю: «Дима, газуй!» — командует Драпатый на той записи.

Летом 2014-го Драпатый участвовал в попытке отрезать донецких ополченцев от границы с Россией, но попал в Изваринский котел — вывел раненых солдат на российскую территорию, а сам с остатками подразделений вышел через гуманитарный коридор. Но эту провальную операцию на Украине назвали «самым продолжительным рейдом по тылам противника в истории человечества», и Драпатый пошел на повышение. Главное, что он правильных взглядов с точки зрения украинского нацизма.

«Михаил Драпатый — человек с очень хорошей репутацией. Причем не только как профессиональный военный, но и как идейный, патриотичный человек. Мне очень приятно, что уже в своем первом обращении он произнес слова: «Слава нации! Смерть врагам!» — вспоминает офицер батальона «Свобода» национальной гвардии Украины Андрей Ильенко.

Путь от комбата до комбрига Драпатый прошел за два года и в 16-м возглавил 58-ю бригаду ВСУ, которая при нем прославилась артобстрелами Донецка.

«Драпатый до мозга костей является нацистом. И все его поступки, они мотивированы только тем, чтобы защитить режим Зеленского, сохранить собственную власть. Он не остановится ни перед чем, в том числе и уничтожением мирных граждан. Не говоря уже о разгоне очередного Майдана на Украине, который в ближайшее время может с новой силой вспыхнуть. И Зеленскому придется задействовать весь опыт Дропатова для того, чтобы уничтожить простых украинских граждан, которые выйдут против Зеленского», — говорит советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса, кандидат исторических наук, военный эксперт Олег Иванников.

На СВО Драпатый показал себя как настоящий мясник. Больше всего запомнился скандалом: в 2025-м году на Днепропетровщине он приказал построить личный состав на полигоне на открытой местности, и наши войска тогда нанесли по ВСУшникам удар «Искандерами». Потери были огромные, Драпатый подал в отставку, но его опять отправили на повышение — назначили командовать объединенной группировкой войск. Затем он возглавил сухопутные войска, потом специально для него придумали невнятную, но почетную должность командующего объединенными силами. И вот он уже главком — в 43 года. Главное теперь — не набирать политический вес. А то быстро уволят.

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