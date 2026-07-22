Лавров назвал способ подтвердить или опровергнуть предсказания Трампа

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Дипломатические страсти накануне завтрашней встречи главы российского МИД и госсекретаря США накаляются на Филиппинах.

В разгар одного из важнейших дипломатических событий недели, саммита АСЕАН, самое пристальное внимание приковано к Сергею Лаврову. Сегодня он пообщался с журналистами и подтвердил, что личная встреча с госсекретарем США состоится уже завтра — там же, на Филиппинах. Впрочем, глава российского МИД дал понять, что особых иллюзий не питает. Специальный корреспондент «Известий» Николай Иванов передает из Манилы.

Мировые СМИ дают новость о встрече Лаврова и Рубио с пометкой «молния». Встречаются две ключевые фигуры в мировой дипломатии. Встреча не возможна, она уже согласована. Журналисты вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили — завтра она состоится в первой половине дня. Госсекретарь свой брифинг провел после пресс-конференции Лаврова. И в максимально доступной форме объяснил американским журналистам, зачем встречаться.

«Мы — две крупнейшие ядерные державы на планете. Для нас воздерживаться от разговора было бы безрассудно и безответственно», — заявил Рубио.

Последний раз Лавров и Рубио разговаривали в сентябре 25-го, на полях Генассамблеи ООН. Почти год прошел и после встречи президентов в Анкоридже. Сейчас из Вашингтона звучат противоречивые заявления.

«Что касается предсказаний президента Трампа о приближении урегулирования, я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь, тем более что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. Полезная будет встреча в любом случае — лучше напрямую задать вопрос и получить ответ», — считает Лавров.

Рубио на своем брифинге был максимально мягок, словно это не он говорил об отсутствии четких договоренностей в Анкоридже.

«США остаются открытыми и готовыми сыграть конструктивную роль в прекращении этой войны, если представится такая возможность. Мы, вероятно, единственная страна в мире, которая может сыграть эту роль», — говорил он.

Правда, тут никаких иллюзий. Вашингтон одобряет удары по нашей гражданской инфраструктуре.

«Уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, система „Старлинка“, многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — заявил Лавров.

Такие встречи всегда привлекают максимальное внимание всего мира. Площадка АСЕАН — нейтральная. Она идеально подходит для переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио. Вопросов много, и не только к Америке. Германия готова разработать ядерное оружие. Николай Иванов задал Лаврову свой вопрос: «Зачем Запад вооружается и вооружает союзников? К чему готовятся?»

«Что касается ФРГ, то эта информация нашей Службы внешней разведки, она была опубликована, и мы за нее отвечаем. И это действительно вызывает тревогу, учитывая, что американская ядерная программа в решающей, в значительной степени создавалась теми, кто бежал из Германии и был вывезен туда. Так что эта память — она не выветривается», — ответил глава российского МИД.

Не только Германия, весь Евросоюз должен помнить, что милитаризация бесполезна, если она направлена против России.

«Это было несколько месяцев назад, спросили у Владимира Владимировича Путина насчет подготовки Евросоюза к войне. И он очень четко ответил, что «мы ни на кого нападать не собираемся, но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война, война будет другой», — говорит Лавров.

А вот с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе — другое дело. Там понимают, что без России мировая экономическая стабильность невозможна. И мы максимально открыты к тем, кто готов сотрудничать. Правда, и тут вмешивается Запад. Создает в регионе аналог НАТО — альянс АУКУС.

«Есть желающие, повторюсь еще раз, этот принцип подорвать, даже пытаются расколоть АСЕАН, втягивая отдельных членов вот в эти вот блоковые конструкции, которые здесь сооружаются с военным наполнением», — считает Лавров.

Но как раз на площадке саммита в Маниле стоит важное напоминание для тех, кому принцип справедливости и равноправия — поперек горла. В конгресс-центре есть парк скульптур. Это подарок России. Здесь — медведь 530 кг. Почти как настоящий бурый.

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