«Мимо шел другой мужчина»: Донцова рассказала о нападении собаки на внука

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Писательница рассказала о состоянии мальчика, поисках очевидца и ходе разбирательства.

Писательница Дарья Донцова намерена подать в суд на владельца собаки, которая напала на ее семилетнего внука в селе Дубцы Московской области. Об этом она сообщила ТАСС.

Подробности произошедшего Донцова рассказала в беседе с 5-tv.ru. По словам писательницы, нападение произошло 21 июля возле свего дома. Семилетний Саша играл у ворот, когда по улице проходил местный житель с крупной собакой. Животное набросилось на мальчика и нанесло ему тяжелые травмы.

«У Саше повреждена очень сильно голова. <…> Слава Богу, эта собака не добралась до шеи, не добралась до лица. Слава Богу, эта собака не изуродовала его, ребенок остался жив. <…> На данном этапе Саша находится в Красногорской больнице», — рассказала писательница.

Как рассказала Донцова, ребенка спас случайный прохожий. Он смог отогнать собаку, взял мальчика на руки и донес до дома, после чего родственники вызвали скорую помощь. Сейчас семья разыскивает этого мужчину, чтобы лично поблагодарить его за помощь.

По словам писательницы, врачи обработали и зашили раны и провели необходимое лечение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

При этом Донцова утверждает, что хозяин собаки во время нападения не вмешался и не попытался остановить животное. По ее словам, именно владелец, а не собака, должен нести ответственность за случившееся.

«В этой ситуации виновата не собака. Собаку так воспитывали, так злобили, чтобы она нападала на людей. Виноват хозяин этой собаки. Уже подано заявление в полицию», — сказала писательница 5-tv.ru.

Она также заявила, что после завершения следственных действий семья намерена обратиться в суд с иском к владельцу животного.

Ранее в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По словам писательницы, жители села и раньше жаловались на владельца собаки, однако, как утверждает Донцова, должной реакции на эти обращения не последовало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье собаки напали на пятилетнего ребенка. Хозяин животных заявил, что они выбрались со двора через подкоп под забором.

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