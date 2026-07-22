«Мимо шел другой мужчина»: Донцова рассказала о нападении собаки на внука
Донцова: внука от нападения собаки спас случайный прохожий
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Писательница рассказала о состоянии мальчика, поисках очевидца и ходе разбирательства.
Писательница Дарья Донцова намерена подать в суд на владельца собаки, которая напала на ее семилетнего внука в селе Дубцы Московской области. Об этом она сообщила ТАСС.
Подробности произошедшего Донцова рассказала в беседе с 5-tv.ru. По словам писательницы, нападение произошло 21 июля возле свего дома. Семилетний Саша играл у ворот, когда по улице проходил местный житель с крупной собакой. Животное набросилось на мальчика и нанесло ему тяжелые травмы.
«У Саше повреждена очень сильно голова. <…> Слава Богу, эта собака не добралась до шеи, не добралась до лица. Слава Богу, эта собака не изуродовала его, ребенок остался жив. <…> На данном этапе Саша находится в Красногорской больнице», — рассказала писательница.
Как рассказала Донцова, ребенка спас случайный прохожий. Он смог отогнать собаку, взял мальчика на руки и донес до дома, после чего родственники вызвали скорую помощь. Сейчас семья разыскивает этого мужчину, чтобы лично поблагодарить его за помощь.
По словам писательницы, врачи обработали и зашили раны и провели необходимое лечение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
При этом Донцова утверждает, что хозяин собаки во время нападения не вмешался и не попытался остановить животное. По ее словам, именно владелец, а не собака, должен нести ответственность за случившееся.
«В этой ситуации виновата не собака. Собаку так воспитывали, так злобили, чтобы она нападала на людей. Виноват хозяин этой собаки. Уже подано заявление в полицию», — сказала писательница 5-tv.ru.
Она также заявила, что после завершения следственных действий семья намерена обратиться в суд с иском к владельцу животного.
Ранее в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По словам писательницы, жители села и раньше жаловались на владельца собаки, однако, как утверждает Донцова, должной реакции на эти обращения не последовало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье собаки напали на пятилетнего ребенка. Хозяин животных заявил, что они выбрались со двора через подкоп под забором.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.