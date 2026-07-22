Не слушался: на Кубани женщина выбросила из окна пятилетнего сына

На Кубани женщина выбросила из окна пятилетнего сына за непослушание

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Мать не смогла совладать с эмоциями из-за поведения маленького ребенка.

Краснодарский краевой суд приговорил 37-летнюю жительницу Крымска Марию Савченко к 15 годам лишения свободы за расправу над своим пятилетним сыном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Согласно решению судебной инстанции, осужденная будет отбывать установленный срок в исправительной колонии общего режима. В ходе слушаний фигурантка дела настаивала, что у нее не было намерения лишать ребенка жизни, и она не желала его смерти.

Трагический инцидент произошел в августе 2024 года в одной из многоэтажек Крымска. Следствием установлено, что Савченко находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире на пятом этаже.

Между ней и маленьким сыном возник конфликт из-за того, что ребенок отказывался слушаться мать. В порыве ярости женщина распахнула окно на балконе, подняла мальчика над подоконником и вытолкнула его на улицу.

Полученные при падении травмы оказались несовместимы с жизнью. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила полную вменяемость обвиняемой в момент совершения злодеяния.

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